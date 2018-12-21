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21.12.2018  15:49   

Арендатор платит в бюджет в семь раз меньше положенного, а поселковые власти молчат

Заботу о бюджете взяла на себя прокуратура, требующая изменить условия договора.


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Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура № 6 направила в хозсуд области иск о внесении изменений в договор аренды земли под гаражным кооперативом в одном из поселков Харьковского района.
 
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев, 2 га земли кооператив получил в аренду в 2010 году. В то время оценка земли составляла около 1 млн. грн. За пользование участком арендатор платил 5% от этой суммы.
 
В 2013 году поселковый совет утвердил новую техническую документацию по нормативно-денежной оценки земель. Стоимость участка под гаражами возросло почти до 7 млн. грн., А процентная ставка арендной платы должна увеличиться до 10%.
 
Однако поселковый совет до сих пор не пересмотрел условия договора аренды. Поэтому местный бюджет несколько лет подряд недополучал средства за пользование участком.
 
Так, в 2018 году кооператив задекларировал 96 тыс. грн., уплаченных за пользование землей, хотя по новым нормам должен был заплатить 700 тыс. грн.
 
В связи с бездействием должностных лиц поселкового совета прокуратура обратилась в суд с требованием внести необходимые изменения в договор аренды.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  невыгодная аренда, недополучение бюджета, харьков
 
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