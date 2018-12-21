Главная Новости Криминал и происшествия За краденый забор сами попали «за забор» (ФОТО)
21.12.2018  16:10   

За краденый забор сами попали «за забор» (ФОТО)

В Солоницеве рецидивисты из пригорода Харькова украли металлический забор на одной из дач – участковый по горячим следам раскрыл дело.


://hk.npu.gov.ua

Полицейские разоблачили в совершении преступления 36 и 29-летних жителей поселка Солоницевка.

К работникам Дергачевского отдела полиции обратился 65-летний мужчина. Он заявил о том, что неизвестные украли металлический забор из его дачного участка.

Принятыми мерами работниками уголовного розыска совместно с участковым установили причастность двух мужчин к совершению преступления. Как оказалось, правонарушители ранее уже имели проблемы с законом, пока нигде не работают. Похищенный металл мужчины успели продать односельчанину.

Полицейские изъяли вещественные доказательства.

 Следственным Дергачевского отдела полиции факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет «за забором» уже государственного заведения.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков, пригород, кража, забор, метал
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.12 Криминал и происшествия Неравнодушные харьковчане и полиция предупредили ограбление в Слободском районе 20.12 Криминал и происшествия Суд по делу кровавого ДТП на Сумской отправился на «рождественские каникулы» (ВИДЕО) 20.12 Криминал и происшествия За разбитое сердце разбила голову
 
 

Видео

Проблемы частного сектора можно решить только в сотрудничестве с городской властью
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 