За краденый забор сами попали «за забор» (ФОТО)

В Солоницеве рецидивисты из пригорода Харькова украли металлический забор на одной из дач – участковый по горячим следам раскрыл дело.
Полицейские разоблачили в совершении преступления 36 и 29-летних жителей поселка Солоницевка.
К работникам Дергачевского отдела полиции обратился 65-летний мужчина. Он заявил о том, что неизвестные украли металлический забор из его дачного участка.
Принятыми мерами работниками уголовного розыска совместно с участковым установили причастность двух мужчин к совершению преступления. Как оказалось, правонарушители ранее уже имели проблемы с законом, пока нигде не работают. Похищенный металл мужчины успели продать односельчанину.
Полицейские изъяли вещественные доказательства.
Следственным Дергачевского отдела полиции факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет «за забором» уже государственного заведения.
14-15 лунные сутки. Напряженное взаимодействие планет делает день познавательным, но утомительным. Возможна цепь приключений, конфликтов, досадных случайностей.
В Харькове и области ожидается морозная и сухая погода. Температура воздуха постепенно повышается.
Помимо этого явления, в этот день в разные годы произошло еще немало интересных и знаковых событий.
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