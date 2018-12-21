21.12.2018 16:10

За краденый забор сами попали «за забор» (ФОТО)

В Солоницеве рецидивисты из пригорода Харькова украли металлический забор на одной из дач – участковый по горячим следам раскрыл дело.



://hk.npu.gov.ua

Полицейские разоблачили в совершении преступления 36 и 29-летних жителей поселка Солоницевка.

К работникам Дергачевского отдела полиции обратился 65-летний мужчина. Он заявил о том, что неизвестные украли металлический забор из его дачного участка.

Принятыми мерами работниками уголовного розыска совместно с участковым установили причастность двух мужчин к совершению преступления. Как оказалось, правонарушители ранее уже имели проблемы с законом, пока нигде не работают. Похищенный металл мужчины успели продать односельчанину.

Полицейские изъяли вещественные доказательства.

Следственным Дергачевского отдела полиции факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет «за забором» уже государственного заведения.