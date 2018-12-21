21.12.2018 16:30

За 40 минут из радиатора отопления вытащили руку 4-летнего ребенка в «семиэтажке»

Харьковские ГСЧСники спасли и руку ребенка и систему отопления дома от разрушения в холодную зиму



://kharkiv.dsns.gov.ua

21 декабря о 11:03 на номер «101» поступило сообщение о том, что рука 4-летнего ребенка застряла в металлическом радиаторе.

Происшествие произошло в одной из квартир семиэтажного жилого дома по адресу: Харьков, пр. Московский, 90 а.

Спасатели 9-й части ГСЧС Харькова на аварийно-спасательном автомобиле немедленно прибыли по указанному адресу. Войдя в квартиру, они увидели, что локоть мальчика по имени Кирилл застрял между секциями радиатора отопления старого образца.

Как выяснилось, малыш хотел достать игрушку, которая закатилась за батарею, но выдернуть руку самостоятельно не смог. Рядом находилась его бабушка, но и она не смогла помочь ситуации.

Спасатели сразу успокоили мальчика. Увидев в них надежду на спасение, малый стал вести себя как настоящий мужчина: не плакал, четко отвечал на все вопросы, подсказывал, где больно. Оценив ситуацию, сотрудники ГСЧС приняли решение немедленно охладить радиатор. Для этого была перекрыта подача теплоносителя и приложенные к нему тряпки, намоченные холодной водой.

Затем место, где застрял локоть, смазали маслом, а руку освободили от одежды.

После нескольких попыток и советов от медиков скорой, спасатели нашли такое анатомическое положение детской руки, которое позволило ей выскользнуть из металлической ловушки.

Вся операция длилась около 40 минут.

Благодаря сообразительности бойцов ГСЧС мальчик не пострадал, что подтвердили врачи после осмотра, а система отопления в квартире осталась не повреждена.