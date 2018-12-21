21.12.2018 16:49

Харьковский потрошитель сядет на девять лет

Ударом ножа в сердце преступник-рецидивист убил свою любовницу.



mrpl.city

Как сообщает Прокуратура, приговором Московского районного суда 59-летний харьковчанин признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 4 Владимир Куприянов, убийцу приговорили к 9 годам лишения свободы.

Трагедия произошла в конце января прошлого года.

Осужденный более 10 лет жил в гражданском браке с одной женщиной.

Семья злоупотребляла алкоголем, поэтому между сожителями время то возникали конфликты и драки.

10 лет назад человек уже бросался на женщину с ножом, за что был осужден к наказанию с испытательным сроком.

Однако даже после этого сожительница не ушла от него.

Во время очередной пьяной ссоры осужденный снова схватил нож и ударил женщину в сердце.

От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице в тот же день.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.