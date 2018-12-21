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21.12.2018  16:49   

Харьковский потрошитель сядет на девять лет

Ударом ножа в сердце преступник-рецидивист убил свою любовницу.


mrpl.city
Как сообщает Прокуратура, приговором Московского районного суда 59-летний харьковчанин признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
 
Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 4 Владимир Куприянов, убийцу приговорили к 9 годам лишения свободы.
 
Трагедия произошла в конце января прошлого года.
 
Осужденный более 10 лет жил в гражданском браке с одной женщиной.
 
Семья злоупотребляла алкоголем, поэтому между сожителями время то возникали конфликты и драки.
 
10 лет назад человек уже бросался на женщину с ножом, за что был осужден к наказанию с испытательным сроком.
 
Однако даже после этого сожительница не ушла от него.
 
Во время очередной пьяной ссоры осужденный снова схватил нож и ударил женщину в сердце.
 
От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице в тот же день.
 
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  потрошитель, убил любовницу, харьков
 
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