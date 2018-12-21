21.12.2018 17:19

Копы проверяют елочных торговцев (ФОТО)

Полицейские проверяют законность торговли хвойными деревьями на рынках Харькова.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, профилактические рейды проводятся с целью выявления фактов незаконной торговли елками и обеспечения контроля за соблюдением законности их приобретения и продажи.

К мерам присоединились представители Государственной экологической инспекции Харьковской области и Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Проверки проводились на Конном рынке и рынках возле станции метро «Дворец Спорта».

Как сообщил государственный инспектор по охране окружающей природной среды Харьковской области Александр Евтушенко, при осуществлении проверок в первую очередь обращается внимание на наличие у торгового представителя торгово-транспортной накладной, выданной конкретным лесохозяйственным предприятием. Обязательно должна быть квитанция о покупке елок, документ о прохождении радиологического контроля для тех елок, которые были привезены из других областей страны.

- Кроме того, на каждом дереве должна быть наклеена бирка со штрих-кодом. Через программу, которую каждый может загрузить себе на мобильный телефон, по штрих-коду можно проверить легальная эта елка или нет, - рассказал Александр.

По словам Владимира, который уже не первый год осуществляет торговлю хвойными деревьями, для кодирования елок в последнее время стали использовать самоклеящиеся ленты вместо пластиковых.

- Имеют место факты, когда недобросовестные продавцы перевешивают пластиковые бирки с елок прошлого года на новые, тем самым нарушая законодательство. Поэтому, при покупке необходимо обязательно обращать на это внимание, - предупредил Владимир.

Старший инспектор управления превентивной деятельности Анатолий Бурьян рассказал об ответственности за нарушение правил торговли елками.

- Относительно правонарушителя составляется протокол об административном правонарушении по ст. 160 Кодекса об административном правонарушении. Санкция статьи предусматривается штраф от 6 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли, - сообщил Анатолий Бурьян.

Он также отметил, что за последние годы в Харькове наблюдается уменьшение количества фактов незаконной реализации елок. Продавцов пугает не столько штраф, сколько конфискация самих деревьев. Бывают единичные случаи продажи хвойных деревьев, полученных браконьерским путем.