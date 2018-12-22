22.12.2018 12:40

Возле школы на Салтовке нали труп

Харьковские правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины



://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, сегодня, 22 декабря, прохожие сообщили в Московский отдела о том, что на улице Светлой возле школы обнаружили тело мужчины.

Умершему на вид 30-35 лет. Возле тела был ноутбук. На лице в районе брови эксперты обнаружили незначительные следы крови, которые человек, вероятно, получил при падении с высоты собственного роста.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся следе действия по установлению личности погибшего, причин его смерти и всех обстоятельств происшествия.