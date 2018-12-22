Возле школы на Салтовке нали труп

Харьковские правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины
По данным полиции, сегодня, 22 декабря, прохожие сообщили в Московский отдела о том, что на улице Светлой возле школы обнаружили тело мужчины.
Умершему на вид 30-35 лет. Возле тела был ноутбук. На лице в районе брови эксперты обнаружили незначительные следы крови, которые человек, вероятно, получил при падении с высоты собственного роста.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Проводятся следе действия по установлению личности погибшего, причин его смерти и всех обстоятельств происшествия.
14-15 лунные сутки. Напряженное взаимодействие планет делает день познавательным, но утомительным. Возможна цепь приключений, конфликтов, досадных случайностей.
В Харькове и области ожидается морозная погода с незначительными осадками. Температура воздуха постепенно повышается.
После самой длинной ночи года в Украине празднуется День энергетика.
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