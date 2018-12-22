Полицейские задержали кладбищенского вандала (ФОТО)

Злоумышленником оказался 48-летний ранее судимый местный житель.
В ноябре в Изюмский отдела полиции поступило сообщение о том, что в селе Долгенькое неизвестные похитили ограду с могилы на кладбище.
В результате проведенных мероприятий участковый офицер полиции установил лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 48-летний житель этого же села.
Мужчина не стал отрицать своей вины и объяснил, что на преступление пошел из-за отсутствия постоянного заработка.
Следственным Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.
Следствие продолжается.
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