22.12.2018 14:45

Полиция организовала дополнительные посты в харьковских храмах

24 и 25 декабря 2018 в 3 храмах города пройдут богослужения по случаю религиозного праздника - Рождества Христова.



://hk.npu.gov.ua

Планируется, что участие в мероприятиях примут почти 2 000 граждан.

Порядок будут охранять около 60 правоохранителей.

Полиция Харьковщины призывает граждан соблюдать действующее законодательство, в случае возникновения конфликтных ситуаций, решать их исключительно правовыми методами и не разжигать религиозной вражды.