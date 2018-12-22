Полиция организовала дополнительные посты в харьковских храмах

24 и 25 декабря 2018 в 3 храмах города пройдут богослужения по случаю религиозного праздника - Рождества Христова.
Планируется, что участие в мероприятиях примут почти 2 000 граждан.
Порядок будут охранять около 60 правоохранителей.
Полиция Харьковщины призывает граждан соблюдать действующее законодательство, в случае возникновения конфликтных ситуаций, решать их исключительно правовыми методами и не разжигать религиозной вражды.
14-15 лунные сутки. Напряженное взаимодействие планет делает день познавательным, но утомительным. Возможна цепь приключений, конфликтов, досадных случайностей.
В Харькове и области ожидается морозная погода с незначительными осадками. Температура воздуха постепенно повышается.
После самой длинной ночи года в Украине празднуется День энергетика.
влажн.:
давл.:
ветер: