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22.12.2018  14:45   

Полиция организовала дополнительные посты в харьковских храмах

24 и 25 декабря 2018 в 3 храмах города пройдут богослужения по случаю религиозного праздника - Рождества Христова.


://hk.npu.gov.ua

Планируется, что участие в мероприятиях примут почти 2 000 граждан.

Порядок будут охранять около 60 правоохранителей.

Полиция Харьковщины призывает граждан соблюдать действующее законодательство, в случае возникновения конфликтных ситуаций, решать их исключительно правовыми методами и не разжигать религиозной вражды.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  рождество, молебен, харьков, полиция, охрана
 
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