Главная Новости Криминал и происшествия Задержан мужчина, который устроил стрельбу в Московском районе города (ОБНОВЛЕНО ВИДЕО)
23.12.2018  09:17   

Задержан мужчина, который устроил стрельбу в Московском районе города (ОБНОВЛЕНО ВИДЕО)

Руководством областного главка было принято решение о введении в действие специального полицейского плана «Гром». В результате происшествия никто из граждан не пострадал


://hk.npu.gov.ua

Сообщение о том, что по улице Волховской слышны звуки выстрелов, поступило в Московский отдела полиции сегодня около 18:15.

На место происшествия срочно отправились руководители областного ГУНП, Московского отдела полиции, сотрудники следственно-оперативной группы, спецподразделение «КОРД».

Предварительно установлено, что 46-летний мужчина, находясь под воздействием алкоголя, поссорился с родственниками, выбежал во двор своего частного домовладения и начал стрелять в воздух из автоматического оружия.

 Место происшествия было оцеплено милицией. Во время проведения операции «Гром» бойцы харьковского спецподразделения «КОРД» вступили в переговоры с вооруженным мужчиной. Но на законные требования правоохранителей прекратить совершать правонарушения он не отреагировал, а наоборот, сделал выстрел в воздух. Спецназовцы провели необходимые мероприятия и задержали злоумышленника.

Сейчас он доставлен в Московский отдела полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

По данному факту информацию внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Досудебное расследование продолжается.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  стрельба, автомат, харьков, коммментарий, корд
 
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