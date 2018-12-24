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24.12.2018  10:01   

Разбойники с Москалевки задержаны копами

Преступники ворвались в квартиру по улице Власенко, избили хозяина и завладели его имуществом.


//politinform.net
Как сообщает ГУ Нацполиции, сообщение о происшествии поступило в Новобаварский отдел полиции 21 декабря в 00:30 от 29-летнего потерпевшего.
 
Он сообщил, что двое неизвестных в состоянии опьянения без его разрешения ворвались в квартиру, избили его руками и забрали ценные вещи. Мужчину доставили в больницу с двойным переломом нижней челюсти.
 
Работники криминальной полиции Новобаварського отдела полиции оперативно установили и задержали злоумышленников. Ими оказались двое мужчин 32 и 33 лет. Вещественные доказательства изъяты.
 
Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
 
Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  разбой, москалевка, харьков
 
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