24.12.2018 10:01

Разбойники с Москалевки задержаны копами

Преступники ворвались в квартиру по улице Власенко, избили хозяина и завладели его имуществом.



//politinform.net

Как сообщает ГУ Нацполиции, сообщение о происшествии поступило в Новобаварский отдел полиции 21 декабря в 00:30 от 29-летнего потерпевшего.

Он сообщил, что двое неизвестных в состоянии опьянения без его разрешения ворвались в квартиру, избили его руками и забрали ценные вещи. Мужчину доставили в больницу с двойным переломом нижней челюсти.

Работники криминальной полиции Новобаварського отдела полиции оперативно установили и задержали злоумышленников. Ими оказались двое мужчин 32 и 33 лет. Вещественные доказательства изъяты.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.