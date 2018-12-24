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24.12.2018  11:31   

Взрыв газа на рассвете чудом не погубил хозяев (ФОТО)

Хозяин дома борется за жизнь в больнице


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 23 грудня окло 4:00 на улице Гоголя в Люботине Харьковской области. 
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.  На момент взрыва в здании находился 46-летний хозяин дома, его 43-летняя жена и 19-летняя дочь.
 
 С места происшествия в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и медицинской помощи доставлены мужчина и женщина с ожогами различной степени тяжести. 
 
Сейчас женщине оказана медицинская помощь и она отпущена домой. Состояние здоровья мужчины медики оценивают как тяжелое, у него 50% ожогов тела.
 
По предварительными данным, предпосылкой взрыва стала неисправность газового оборудования.  Как сообщила 19-летняя жительница дома, в последнее время в помещении чувствовался запах газа.
 
 Информация о событии зарегистрирована в журнале Единого учета заявленный и сообщений.  Решается вопрос о открытии уголовного производства.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  взрыв газа, ожоги, харьков
 
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