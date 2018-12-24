24.12.2018 11:31
Взрыв газа на рассвете чудом не погубил хозяев (ФОТО)
Хозяин дома борется за жизнь в больнице
//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 23 грудня окло 4:00 на улице Гоголя в Люботине Харьковской области.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. На момент взрыва в здании находился 46-летний хозяин дома, его 43-летняя жена и 19-летняя дочь.
С места происшествия в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и медицинской помощи доставлены мужчина и женщина с ожогами различной степени тяжести.
Сейчас женщине оказана медицинская помощь и она отпущена домой. Состояние здоровья мужчины медики оценивают как тяжелое, у него 50% ожогов тела.
По предварительными данным, предпосылкой взрыва стала неисправность газового оборудования. Как сообщила 19-летняя жительница дома, в последнее время в помещении чувствовался запах газа.
Информация о событии зарегистрирована в журнале Единого учета заявленный и сообщений. Решается вопрос о открытии уголовного производства.