24.12.2018 11:31

Взрыв газа на рассвете чудом не погубил хозяев (ФОТО)

Хозяин дома борется за жизнь в больнице



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 23 грудня окло 4:00 на улице Гоголя в Люботине Харьковской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. На момент взрыва в здании находился 46-летний хозяин дома, его 43-летняя жена и 19-летняя дочь.

С места происшествия в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и медицинской помощи доставлены мужчина и женщина с ожогами различной степени тяжести.

Сейчас женщине оказана медицинская помощь и она отпущена домой. Состояние здоровья мужчины медики оценивают как тяжелое, у него 50% ожогов тела.

По предварительными данным, предпосылкой взрыва стала неисправность газового оборудования. Как сообщила 19-летняя жительница дома, в последнее время в помещении чувствовался запах газа.

Информация о событии зарегистрирована в журнале Единого учета заявленный и сообщений. Решается вопрос о открытии уголовного производства.