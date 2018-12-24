Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: вазовское дерби на Старой Салтовке (ФОТО)
24.12.2018  13:08   

ДТП: вазовское дерби на Старой Салтовке (ФОТО)

Авария произошла на перекрестке Льва Ландау и Краснодарской.


facebook.com
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 23.12.2018 около 16 часов патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке проспекта  Льва Ландау и улицы Краснодарской.
 
По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей ВАЗ 11173 и ВАЗ 21083.
 
В результате ДТП с граждан никто не пострадал. 
 
Из-за отсутствия возможности на месте установить виновника ДТП, собранные материалы направлены в отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Харьковской области.
Тэги:  дтп, салтовка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.12 Криминал и происшествия Из-за страшной аварии ограничивалось движение на окружной Харькова(ФОТО) 21.12 Криминал и происшествия ДТП на Салтовке: столкнулись Mitsubishi и ВАЗ (ФОТО) 20.12 Криминал и происшествия Суд по делу кровавого ДТП на Сумской отправился на «рождественские каникулы» (ВИДЕО)
 
 

Видео

Выбрали "Королеву Харькова - 2019"
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 