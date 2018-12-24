24.12.2018 13:08

ДТП: вазовское дерби на Старой Салтовке (ФОТО)

Авария произошла на перекрестке Льва Ландау и Краснодарской.



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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 23.12.2018 около 16 часов патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Краснодарской.

По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей ВАЗ 11173 и ВАЗ 21083.

В результате ДТП с граждан никто не пострадал.

Из-за отсутствия возможности на месте установить виновника ДТП, собранные материалы направлены в отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Харьковской области.