24.12.2018 16:06

Пограничники обнаружили контрабанды на 50 000 гривен (ФОТО)

Нелегальный груз был обнаружен харьковским отрядом в пункте пропуска Чугуновка.



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Как сообщает Госпогранслужба, в пункте пропуска «Чугуновка» во время проверки рейсового автобуса «Ростов - Харьков,пограничники Харьковского отряда, совместно с работниками фискальной службы обнаружили партию товаров народного потребления.

Во время погранично-таможенного оформления и досмотра рейсового автобуса, следовавшего на въезд в Украину, пограничники заметили чрезмерное волнение водителя, гражданина Украины, 1986 года рождения.

В ходе углубленного досмотра общей группой совместно с сотрудниками государственной фискальной службы в конструктивных особенностях багажного отделения обнаружена партия инструментов различного назначения на общую сумму более 50 000 гривен.

Сейчас товар изъяты в установленном порядке.