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24.12.2018  16:06   

Пограничники обнаружили контрабанды на 50 000 гривен (ФОТО)

Нелегальный груз был обнаружен харьковским отрядом в пункте пропуска Чугуновка.


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Как сообщает Госпогранслужба, в пункте пропуска «Чугуновка»  во время проверки рейсового автобуса «Ростов - Харьков,пограничники Харьковского отряда, совместно с работниками фискальной службы обнаружили партию товаров народного потребления.
 
Во время погранично-таможенного оформления и досмотра рейсового автобуса, следовавшего на въезд в Украину, пограничники заметили чрезмерное волнение водителя, гражданина Украины, 1986 года рождения. 
 
В ходе углубленного досмотра общей группой совместно с сотрудниками государственной фискальной службы в конструктивных особенностях багажного отделения обнаружена партия инструментов различного назначения на общую сумму более 50 000 гривен.
 
Сейчас товар изъяты в установленном порядке.
 
 
 
 
Тэги:  контрабанда, товары, харьков
 
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