24.12.2018 14:31

Стрельба на Ландау: преступника вернули на родину

В Харьков вернули мужчину, подозреваемого в обстреле двоих иностранцев.



twetter.com

Как сообщает NewsRoom, инцидент произошел 29 марта текущего года возле ресторана "Агдам" на проспекте Льва Ландау.

Когда группа из 10 мужчин вышла из заведения, к ним подошли несколько неизвестных и открыли огонь из автомата. Нападавшие бросили оружие на месте происшествия и скрылись.

В результате стрельбы ранения получили двое иностранцев, они были госпитализированы. 32-летний гражданин Азербайджана был ранен в голову и скончался уже в больнице. Его 38-летний знакомый, гражданин Грузии, отделался "легким испугом": у него медики диагностировали поверхностное ранение ноги.

21 декабря мужчину, причастного к нападению, экстрадировали из Молдовы. На следующий день фигуранту предъявили подозрение в преступлении, предусмотренном статьей 115 УК Украины ("убийство") и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 21 день.