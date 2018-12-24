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24.12.2018  14:31   

Стрельба на Ландау: преступника вернули на родину

В Харьков вернули мужчину, подозреваемого в обстреле двоих иностранцев.


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Как сообщает NewsRoom, инцидент произошел 29 марта текущего года возле ресторана "Агдам" на проспекте Льва Ландау.
 
Когда группа из 10 мужчин вышла из заведения, к ним подошли несколько неизвестных и открыли огонь из автомата. Нападавшие бросили оружие на месте происшествия и скрылись.
 
В результате стрельбы ранения получили двое иностранцев, они были госпитализированы. 32-летний гражданин Азербайджана был ранен в голову и скончался уже в больнице. Его 38-летний знакомый, гражданин Грузии, отделался "легким испугом": у него медики диагностировали поверхностное ранение ноги.
 
21 декабря мужчину, причастного к нападению, экстрадировали из Молдовы. На следующий день фигуранту предъявили подозрение в преступлении, предусмотренном статьей 115 УК Украины ("убийство") и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 21 день.
Источник:   NR
 Тэги:  стрельба, экстрадиция, харьков
 
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