Главная Новости Криминал и происшествия Смертельно раненая женщина рассказала, кто ее убил
24.12.2018  17:37   

Смертельно раненая женщина рассказала, кто ее убил

Женщина перед смертью успела назвать имя предполагаемого убийцы.


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Как сообщает NewsRoom, инцидент произошел в Балаклее.
 
Врачи местной центральной районной больницы сообщили в полицию о госпитализации женщины 1956 года рождения с закрытой травмой живота, разрывом толстой кишки и каловым перитонитом.
 
Как выяснилось, травму женщина получила еще 16 декабря. Через три дня она начала жаловаться на самочувствие и попросила своего сына купить ей обезболивающее, при этом не сообщила каких-либо подробностей проишествия.
 
В больнице пострадавшая сообщила, что она упала на улице, однако перед операцией женщина поменяла показания и заявила медикам, что ее избил мужчина, а также назвала его имя.
 
Силовикам удалось установить личность возможного подозреваемого, им оказался местный житель. В данный момент полиция разыскивает предполагаемого фигуранта. Уголовное производство открыто по статье 121 УК Украины ("умышленное тяжкое телесное повреждение").
Тэги:  убийство, рассказала об убийце, харьков
 
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