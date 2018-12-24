24.12.2018 17:37

Смертельно раненая женщина рассказала, кто ее убил

Женщина перед смертью успела назвать имя предполагаемого убийцы.



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Как сообщает NewsRoom, инцидент произошел в Балаклее.

Врачи местной центральной районной больницы сообщили в полицию о госпитализации женщины 1956 года рождения с закрытой травмой живота, разрывом толстой кишки и каловым перитонитом.

Как выяснилось, травму женщина получила еще 16 декабря. Через три дня она начала жаловаться на самочувствие и попросила своего сына купить ей обезболивающее, при этом не сообщила каких-либо подробностей проишествия.

В больнице пострадавшая сообщила, что она упала на улице, однако перед операцией женщина поменяла показания и заявила медикам, что ее избил мужчина, а также назвала его имя.

Силовикам удалось установить личность возможного подозреваемого, им оказался местный житель. В данный момент полиция разыскивает предполагаемого фигуранта. Уголовное производство открыто по статье 121 УК Украины ("умышленное тяжкое телесное повреждение").