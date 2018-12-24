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24.12.2018  19:42   

ДТП: столкновение на встречке двух грузовиков привело к смерти человека (ФОТО)

Под Харьковом произошла авария с участием Renault и Scania.


//hk.npu.gov.ua
Как сообшает ГУ Нацполиции, установлено, что водитель транспортного средства «Renault Magnum» не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком «Scania». 
 
От полученных травм 43-летний водитель «Scania» погиб на месте.  29-летний водитель «Renault Magnum» с закрытой черепно-мозговой травмой и повреждениями различной степени тяжести был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 
 
Состояние здоровья мужчины медики оценивают как удовлетворительное.
 
По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 2 ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, грузовики, харьков
 
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