24.12.2018 19:42

ДТП: столкновение на встречке двух грузовиков привело к смерти человека (ФОТО)

Под Харьковом произошла авария с участием Renault и Scania.



//hk.npu.gov.ua

Как сообшает ГУ Нацполиции, установлено, что водитель транспортного средства «Renault Magnum» не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком «Scania».

От полученных травм 43-летний водитель «Scania» погиб на месте. 29-летний водитель «Renault Magnum» с закрытой черепно-мозговой травмой и повреждениями различной степени тяжести был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Состояние здоровья мужчины медики оценивают как удовлетворительное.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.