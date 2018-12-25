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25.12.2018  13:48   

Разбушевавшийся подросток чуть не зарезал старшего товарища

В пригороде Харькова 14-летний, поссорившись едва не убил 20-летнего.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 21 декабря около 22.00 в городе Лозовая.
 
Полицейские установили, что во время прогулки между двумя компаниями парней возник словесный конфликт.
 
В ходе столкновения 14-летний злоумышленник достал нож и нанес удар 20-летнему мужчине в область живота.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 ( умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
 
Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.
 
Потерпевший с ранением брюшной полости доставлен в Лозовскую центральную районную больницу. Сейчас состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  покушение, подросток порезал ножом, харьков
 
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