25.12.2018 13:48

Разбушевавшийся подросток чуть не зарезал старшего товарища

В пригороде Харькова 14-летний, поссорившись едва не убил 20-летнего.



facebook.com

Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 21 декабря около 22.00 в городе Лозовая.

Полицейские установили, что во время прогулки между двумя компаниями парней возник словесный конфликт.

В ходе столкновения 14-летний злоумышленник достал нож и нанес удар 20-летнему мужчине в область живота.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 ( умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Потерпевший с ранением брюшной полости доставлен в Лозовскую центральную районную больницу. Сейчас состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.