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25.12.2018  14:23   

ДТП: спасатели не дали появиться морю огня (ФОТО)

Под Харьковом спасатели ликвидировали последствия аварии.


//kharkiv.dsns.gov.ua
Как сообщает ГУ ГСЧС, 23 декабря в 20:24 от сотрудников Патрульной полиции спасатели получили вызов на помощь.
 
Из сообщения стало известно о том, что на 443-м километре автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» произошло дорожно-транспортное происшествие.
 
Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. От ударов произошла разгерметизация топливного бака и нескольких топливных канистр, которые перевозились в багажнике авто. Поэтому существовала опасность возгорания разлитого топлива.
 
К месту вызова немедленно была направлена пожарная автоцистерна и отделение спасателей 59-й Государственной пожарно-спасательной части с м. Валки.
 
Еще до их прибытия полицейские вытащили из перевернутого авто водителя.
 
Работники ГСЧС сразу, как добрались до места происшествия, подали пожарный ствол, чтобы смыть топливо с проезжей части и из салона легковушки. Таким образом угроза взрыва была нивелирована.
 
После этого спасатели помогли поставить разбитую машину на колеса.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, огонь от бензина, харьков
 
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