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25.12.2018  15:42   

Ночной грабитель недолго погулял на свободе

Полиция Харькова задержала мужчину за совершение разбойного нападения.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 21-летний злоумышленник избил жителя города, после чего завладел его деньгами в сумме 800 долларов США и мобильным телефоном.
 
Сообщение о том, что в помещении одного из развлекательных заведений на улице 23 Августа совершено разбойное нападение на 26-летнего мужчины, поступило в Шевченковский отдел полиции 23 декабря в 04.16.
 
Инспекторы патрульной полиции совместно с сотрудниками батальона патрульной службы полиции особого назначения «Харьков» разоблачили в совершении уголовного преступления 21-летнего ранее судимого харьковчанина.
 
Работники следственно-оперативной группы Шевченковского отдела полиции задокументировали факт правонарушения, осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.
 
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления.
 
В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, задержан, харьков
 
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