25.12.2018 15:42

Ночной грабитель недолго погулял на свободе

Полиция Харькова задержала мужчину за совершение разбойного нападения.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 21-летний злоумышленник избил жителя города, после чего завладел его деньгами в сумме 800 долларов США и мобильным телефоном.

Сообщение о том, что в помещении одного из развлекательных заведений на улице 23 Августа совершено разбойное нападение на 26-летнего мужчины, поступило в Шевченковский отдел полиции 23 декабря в 04.16.

Инспекторы патрульной полиции совместно с сотрудниками батальона патрульной службы полиции особого назначения «Харьков» разоблачили в совершении уголовного преступления 21-летнего ранее судимого харьковчанина.

Работники следственно-оперативной группы Шевченковского отдела полиции задокументировали факт правонарушения, осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления.

В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.