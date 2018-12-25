Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке сгорело заброшенное кафе (ФОТО)
25.12.2018  17:02   

На Салтовке сгорело заброшенное кафе (ФОТО)

То, что осталось от сгоревшего здания находится на Гвардейцев-Широнинцев.


//kharkiv.dsns.gov.ua
23 декабря в 21:50 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в здании, которое некогда использовалось под кафе,
по адресу: г. Харьков, вул. Гвардейцев Широнинцев, 83/26.
 
Сейчас данное здание не эксплуатируется.
 
К месту происшествия прибыло 4 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах в составе 18 спасателей. На момент их прибытия огонь успел охватить одно из помещений на площади около 15 кв.м.
 
Спасатели оперативно локализовали данное возгорание уже в 22:09 и полностью ликвидировали его в 22:33.
 
Причина возникновения пожара выясняется. Пострадавших нет.
 
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар на салтовке, заброшенное кафе, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Выбрали "Королеву Харькова - 2019"
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 