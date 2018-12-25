25.12.2018 17:02

На Салтовке сгорело заброшенное кафе (ФОТО)

То, что осталось от сгоревшего здания находится на Гвардейцев-Широнинцев.



//kharkiv.dsns.gov.ua

23 декабря в 21:50 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в здании, которое некогда использовалось под кафе,

по адресу: г. Харьков, вул. Гвардейцев Широнинцев, 83/26.

Сейчас данное здание не эксплуатируется.

К месту происшествия прибыло 4 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах в составе 18 спасателей. На момент их прибытия огонь успел охватить одно из помещений на площади около 15 кв.м.

Спасатели оперативно локализовали данное возгорание уже в 22:09 и полностью ликвидировали его в 22:33.

Причина возникновения пожара выясняется. Пострадавших нет.