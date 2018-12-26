26.12.2018 10:12

ДТП: неуступчивый француз столкнулся с итальянцем (ФОТО)

Авария произошла на Клочковской.



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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 25.12.2018 года, около 15 часов, на улице Клочковская, 330 произошло ДТП без пострадавших.

По предварительной информации водитель автомобиля Renault не учел дорожной обстановки на регулируемом перекрестке при повороте налево на зеленый сигнал светофора не предоставил преимущества в движении автомобилю Fiat, который двигался прямо во встречном направлении, и столкнулся с ним.

На водителя автомобиля Renault патрульные составили административный протокол по ст. 124 Куоап.

Собранный материал будет передан в суд.