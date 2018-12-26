Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: неуступчивый француз столкнулся с итальянцем (ФОТО)
26.12.2018  10:12   

ДТП: неуступчивый француз столкнулся с итальянцем (ФОТО)

Авария произошла на Клочковской.


facebook.com

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 25.12.2018 года, около 15 часов, на улице Клочковская, 330 произошло ДТП без пострадавших.

По предварительной информации водитель автомобиля Renault не учел дорожной обстановки на регулируемом перекрестке при повороте налево на зеленый сигнал светофора не предоставил преимущества в движении автомобилю Fiat, который двигался прямо во встречном направлении, и столкнулся с ним.

На водителя автомобиля Renault патрульные составили административный протокол по ст. 124 Куоап.

Собранный материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, клочковская, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.12 Криминал и происшествия ДТП: спасатели не дали появиться морю огня (ФОТО) 24.12 Криминал и происшествия ДТП: столкновение на встречке двух грузовиков привело к смерти человека (ФОТО) 24.12 Криминал и происшествия ДТП: вазовское дерби на Старой Салтовке (ФОТО)
 
 

Видео

Выбрали "Королеву Харькова - 2019"
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 