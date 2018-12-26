26.12.2018 10:48

Огонь не пощадил неосторожного дедушку (ФОТО)

В Новожаново небрежное отношение к огню привело к трагедии



//kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, 24 декабря на номер «101» поступило сообщение о пожаре.

Событие произошло на территории одной из квартир частного дома на улице.Жутовской, 50 в Харькове.

На место пожара выехало 3 подразделения Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах.

На момент прибытия пожарных огонь охватил площадь около 10 кв.м.

Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело мужчины 1943 года.

В 21:47 пожарные локализовали пожар, а в 22:10 полностью ее ликвидировали.

Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.