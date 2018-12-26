Главная Новости Криминал и происшествия Огонь не пощадил неосторожного дедушку (ФОТО)
26.12.2018  10:48   

Огонь не пощадил неосторожного дедушку (ФОТО)

В Новожаново небрежное отношение к огню привело к трагедии


//kharkiv.dsns.gov.ua
Как  сообщает ГУ ГСЧС, 24 декабря на номер «101» поступило сообщение о пожаре. 
 
Событие произошло на территории одной из квартир частного дома на улице.Жутовской, 50 в Харькове.
 
На место пожара выехало 3 подразделения Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах. 
 
На момент прибытия пожарных огонь охватил площадь около 10 кв.м.
 
Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело мужчины 1943 года.
 
В 21:47 пожарные локализовали пожар, а в 22:10 полностью ее ликвидировали. 
 
Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, неосторожное обращение, харьков, новожаново
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.12 Криминал и происшествия Дожидаясь спасателей, пожилые люди получили ожоги 21.12 Криминал и происшествия Две пожарных бригады устроили пенную вечеринку старенькой «восьмерке» (ФОТО) 21.12 Криминал и происшествия Борясь с токсичным дымом, спасатели ликвидировали пожар в библиотеке и спасли дом культуры (ФОТО)
 
 

Видео

Выбрали "Королеву Харькова - 2019"
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 