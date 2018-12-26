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26.12.2018  09:21   

На Одесской сбили пешехода

Наезд произошел 25 декабря около 14:30 на перекрестке ул. Одесской и пр. Гагарина.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля "Opel" совершил наезд на пешехода.

Пострадавшего пешехода медики госпитализировали в больницу.

Событие оформляла следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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