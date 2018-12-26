На Клочковской столкнулись микроавтобус и иномарка

Авария произошла около трех часов дня 25 декабря на ул. Клочковская, 330.
Как выяснили патрульные, водитель автомобиля Renault не учел дорожной обстановки на регулируемом перекрестке при повороте налево на зеленый сигнал светофора, не предоставил преимущества в движении автомобилю Fiat, который двигался прямо во встречном направлении, и совершил с ним столкновение.
На водителя автомобиля Renault патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.Его вину определит суд.
В этот день смело можно браться за творческие дела, отправляться в поездки, заводить новые знакомства. Это день, в который возможно все – вдохновение просто-таки будет витать в воздухе.
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