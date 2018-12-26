26.12.2018 09:56

На Клочковской столкнулись микроавтобус и иномарка

Авария произошла около трех часов дня 25 декабря на ул. Клочковская, 330.



// Патрульная полиция

Как выяснили патрульные, водитель автомобиля Renault не учел дорожной обстановки на регулируемом перекрестке при повороте налево на зеленый сигнал светофора, не предоставил преимущества в движении автомобилю Fiat, который двигался прямо во встречном направлении, и совершил с ним столкновение.



На водителя автомобиля Renault патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.Его вину определит суд.