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26.12.2018  09:56   

На Клочковской столкнулись микроавтобус и иномарка

Авария произошла около трех часов дня 25 декабря на ул. Клочковская, 330.


// Патрульная полиция

Как выяснили патрульные, водитель автомобиля Renault не учел дорожной обстановки на регулируемом перекрестке при повороте налево на зеленый сигнал светофора, не предоставил преимущества в движении автомобилю Fiat, который двигался прямо во встречном направлении, и совершил с ним столкновение.

На водителя автомобиля Renault патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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