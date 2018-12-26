В Покотиловке сообщили о взрывчатке в здании суда

Полицейские проверяют информацию о минировании суда.
26 декабря около 8.30 в полицию поступило сообщение о том, что в здании на улице Сковороды в поселке Покотиловка Харьковского района заложена взрывчатка.
На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа Харьковского отдела полиции, кинологическая служба и взрывотехники.
Проводится осмотр помещений.
В этот день смело можно браться за творческие дела, отправляться в поездки, заводить новые знакомства. Это день, в который возможно все – вдохновение просто-таки будет витать в воздухе.
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