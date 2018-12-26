26.12.2018 10:08

В Покотиловке сообщили о взрывчатке в здании суда

Полицейские проверяют информацию о минировании суда.



// Нацполиция

26 декабря около 8.30 в полицию поступило сообщение о том, что в здании на улице Сковороды в поселке Покотиловка Харьковского района заложена взрывчатка.

На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа Харьковского отдела полиции, кинологическая служба и взрывотехники.

Проводится осмотр помещений.