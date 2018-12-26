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26.12.2018  10:08   

В Покотиловке сообщили о взрывчатке в здании суда

Полицейские проверяют информацию о минировании суда.


// Нацполиция

26 декабря около 8.30 в полицию поступило сообщение о том, что в здании на улице Сковороды в поселке Покотиловка Харьковского района заложена взрывчатка.

На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа Харьковского отдела полиции, кинологическая служба и взрывотехники.

Проводится осмотр помещений.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, полиция, харьков
 
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