80-летний украинец вез внуку в подарок 5 килограммов маковой соломки (ВИДЕО, ФОТО)

Наркотическую контрабанду дедушка пытался вывезти через государственную границу.
Вечером 25 декаьря во время погранично-таможенного оформления поезда «Харьков-Москва» на личные вещи одного из пассажиров - 80-летнего гражданин Украины - сработала служебная собака, натренированная на поиск наркотического вещества.
В результате осмотра в коробке из-под стирального порошка правоохранителями нашли маковую соломку общим весом около 5 кг.
Из объяснений правонарушителя стало известно, что «травку» он якобы вез «в подарок» для внука в Россию, который является фармацевтом и должен был использовать ее для своих «исследований».
В этот день смело можно браться за творческие дела, отправляться в поездки, заводить новые знакомства. Это день, в который возможно все – вдохновение просто-таки будет витать в воздухе.
Высокая вероятность осадков и постепенное снижение температуры порадуют харьковчан в преддверии католического Рождества
Первая операция по пересадке почки, Ван Гог отрезал себе ухо и другие события, которыми запомнился этот день в истории
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