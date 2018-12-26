26.12.2018 10:51

80-летний украинец вез внуку в подарок 5 килограммов маковой соломки (ВИДЕО, ФОТО)

Наркотическую контрабанду дедушка пытался вывезти через государственную границу.



// Госпогранслужба

Вечером 25 декаьря во время погранично-таможенного оформления поезда «Харьков-Москва» на личные вещи одного из пассажиров - 80-летнего гражданин Украины - сработала служебная собака, натренированная на поиск наркотического вещества.



В результате осмотра в коробке из-под стирального порошка правоохранителями нашли маковую соломку общим весом около 5 кг.



Из объяснений правонарушителя стало известно, что «травку» он якобы вез «в подарок» для внука в Россию, который является фармацевтом и должен был использовать ее для своих «исследований».