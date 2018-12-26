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26.12.2018  13:42   

Заминирование суда оказалось ложным (ФОТО)

Специалисты установили это, проверив почти 2 000 квадратных метров площади.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, для проверки информации на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и эксперты взрывотехнического управления со служебной собакой.
 
Обследование длилось около часа.
 
Специалисты осмотрели около 1800 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 45 человека.
 
Никаких опасных предметов полицейские не обнаружили.
 
Напомним, что сообщение о якобы заложенной взрывчатке в здании Харьковского районного суда, расположенного в поселке Покотиловка, поступило в полицию 26 декабря около 8:27.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ложное заминирование, суд, харьков
 
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