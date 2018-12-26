Заминирование суда оказалось ложным (ФОТО)

Специалисты установили это, проверив почти 2 000 квадратных метров площади.
В этот день смело можно браться за творческие дела, отправляться в поездки, заводить новые знакомства. Это день, в который возможно все – вдохновение просто-таки будет витать в воздухе.
Высокая вероятность осадков и постепенное снижение температуры порадуют харьковчан в преддверии католического Рождества
Первая операция по пересадке почки, Ван Гог отрезал себе ухо и другие события, которыми запомнился этот день в истории
влажн.:
давл.:
ветер: