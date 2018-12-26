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26.12.2018  14:49   

Копы разыскивают угнанный на Салтовке автомобиль

Машину увели с улицы Героев Труда.


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Как информирует  ГУ Нацполиции, сообщение о происшествии поступило в полицию от 33-летней харьковчанки.
 
Она рассказала, что обнаружила пропажу своего авто 25 декабря около 17:49 на улице Героев Труда. 
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции.
 
Полицейские выяснили, что около 15:30 на парковке торгово-развлекательного комплекса женщина-водитель оставила машину «Лексус» черного цвета. Через несколько часов иномарка исчезла.
 
Вещественные доказательства изъяты. На поиск машины ориентирован личный состав полиции и патрули. Работники полиции устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия.
 
Следователями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Сейчас выясняется размер причиненного материального ущерба, проводятся другие неотложные следственные действия.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  угнан автомобиль, трц, харьков
 
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