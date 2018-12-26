26.12.2018 14:49

Копы разыскивают угнанный на Салтовке автомобиль

Машину увели с улицы Героев Труда.



facebook.com

Как информирует ГУ Нацполиции, сообщение о происшествии поступило в полицию от 33-летней харьковчанки.

Она рассказала, что обнаружила пропажу своего авто 25 декабря около 17:49 на улице Героев Труда.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции.

Полицейские выяснили, что около 15:30 на парковке торгово-развлекательного комплекса женщина-водитель оставила машину «Лексус» черного цвета. Через несколько часов иномарка исчезла.

Вещественные доказательства изъяты. На поиск машины ориентирован личный состав полиции и патрули. Работники полиции устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия.

Следователями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Сейчас выясняется размер причиненного материального ущерба, проводятся другие неотложные следственные действия.