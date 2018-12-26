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26.12.2018  16:19   

Убийственный конец Дня влюбленных: бросил на морозе пьяную любовницу и... пошел спать

Мужчина оставил умирать свою упавшую с санок пассию на снегу.


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Великобурлукский районный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, который оставил на морозе пьяную и беспомощную сожительницу. 
 
По данным следствия, 14 февраля нынешнего года обвиняемый и его гражданская супруга злоупотребили алкоголем сначала у себя дома, а затем в гостях у знакомой. Там между ними произошел конфликт, после которого женщина решила уйти.
 
Однако вскоре мужчина нашел ее, так как нетрезвая избранница не могла самостоятельно передвигаться.
 
Житель Великобурлукского района положил возлюбленную на сани и повез домой, но в пути она упала в сугроб. После нескольких неудачных попыток поднять сожительницу, подсудимый ушел домой спать.
 
Оставленная в опасных для жизни условиях женщина замерзла насмерть.
 
Во время разбирательства мужчина полностью признал свою вину. Служители Фемиды приговорили его к трем годам лишения свободы с заменой реального наказания на двухлетний испытательный срок. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  бросил умирать, замерзла на снегу, харьков
 
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