26.12.2018 16:19

Убийственный конец Дня влюбленных: бросил на морозе пьяную любовницу и... пошел спать

Мужчина оставил умирать свою упавшую с санок пассию на снегу.



twitter.com

Великобурлукский районный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, который оставил на морозе пьяную и беспомощную сожительницу.

По данным следствия, 14 февраля нынешнего года обвиняемый и его гражданская супруга злоупотребили алкоголем сначала у себя дома, а затем в гостях у знакомой. Там между ними произошел конфликт, после которого женщина решила уйти.

Однако вскоре мужчина нашел ее, так как нетрезвая избранница не могла самостоятельно передвигаться.

Житель Великобурлукского района положил возлюбленную на сани и повез домой, но в пути она упала в сугроб. После нескольких неудачных попыток поднять сожительницу, подсудимый ушел домой спать.

Оставленная в опасных для жизни условиях женщина замерзла насмерть.

Во время разбирательства мужчина полностью признал свою вину. Служители Фемиды приговорили его к трем годам лишения свободы с заменой реального наказания на двухлетний испытательный срок. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.