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26.12.2018  15:55   

Внезапная смерть в центре Харькова

На Молочной улице найден труп мужчины.


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Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции, 26 декабря около 11:00 в Слободской отдел полиции поступило сообщение о том, что возле супермаркета на улице Молочной лежит тело мужчины.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь. 
 
Полицейские установили, что умершему на вид 60 лет. 
 
Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг для установления причин смерти.
 
Информация внесена в журнал единого учета Слободского отдела полиции. 
 
Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Тэги:  смерть, труп мужчины, харьков
 
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