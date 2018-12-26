Ограбление на Отакара Яроша: новые подробности от полиции

Копы расследуют резонансный налет.
В этот день смело можно браться за творческие дела, отправляться в поездки, заводить новые знакомства. Это день, в который возможно все – вдохновение просто-таки будет витать в воздухе.
День будет облачным, ночной мелкий снег к утру может усилиться, но к обеду снова утихнет. Порывы ветра до 15-24 м/с. На дорогах гололедица.
Первая операция по пересадке почки, Ван Гог отрезал себе ухо и другие события, которыми запомнился этот день в истории
влажн.:
давл.:
ветер: