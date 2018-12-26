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26.12.2018  17:17   

Ограбление на Отакара Яроша: новые подробности от полиции

Копы расследуют резонансный налет.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, полицейские устанавливают и опрашивают свидетелей налета на мужчину.
  
Напомним, что на улице Отакара Яроша двое неизвестных напали на 34-летнего харьковчанина и силой завладели деньгами в сумме 9000 долларов.
 
Информация о происшествии поступила в Шевченковский отдела полиции 24 декабря около 13:30.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место преступления и опросили свидетелей.
 
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.
 
Сейчас полицейские принимают меры по установлению лиц злоумышленников. Следственные действия продолжаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, отакара яроша, харьков
 
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