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26.12.2018  17:37   

Харьковский суд наказал очередного телефонного мошенника и выпустил

Злоумышленник, специализировавшийся на звонках «ваша внук задержан» не брезговал ни деньгами, ни золотыми украшениями пострадавших


// facebook

Московский суд Харькова в декабре осудил вымогателя, специализировавшегося на телефонном мошенничестве. Подозреваемый почти год ждал окончания следствия.

На суде были предоставлены материалы, доказывающие факт обмана десятка потерпевших почти на 200 000 грн. Помимо денег у одной из потерпевших мошенник по «схеме»: «Ваш сын виноват в смертельном ДТП» выманил кроме 7 тыс. долларов золотое колье, четыре золотых кольца с драгоценными камнями и серьги.

Практически во всех доказанных эпизодах обвиняемый лично звонил и приезжал за средствами.

Суд осудил телефонного вымогателя и обязал вернуть похищенные средства потерпевшим. Однако, согласно новому украинскому законодательства мошенник не будет дальше сидеть в тюрьме. Отбытый за время следствия срок засчитали 1 к 2 и получилось, что 2 с лишним года преступник  - «отсидел» во время годичного следствия. 

Источник:   Единый государственный реестр судебных решений
 Тэги:  криминал, харьков, телефон, мошенник, суд
 
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