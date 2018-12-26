Харьковский суд наказал очередного телефонного мошенника и выпустил

Злоумышленник, специализировавшийся на звонках «ваша внук задержан» не брезговал ни деньгами, ни золотыми украшениями пострадавших
Московский суд Харькова в декабре осудил вымогателя, специализировавшегося на телефонном мошенничестве. Подозреваемый почти год ждал окончания следствия.
На суде были предоставлены материалы, доказывающие факт обмана десятка потерпевших почти на 200 000 грн. Помимо денег у одной из потерпевших мошенник по «схеме»: «Ваш сын виноват в смертельном ДТП» выманил кроме 7 тыс. долларов золотое колье, четыре золотых кольца с драгоценными камнями и серьги.
Практически во всех доказанных эпизодах обвиняемый лично звонил и приезжал за средствами.
Суд осудил телефонного вымогателя и обязал вернуть похищенные средства потерпевшим. Однако, согласно новому украинскому законодательства мошенник не будет дальше сидеть в тюрьме. Отбытый за время следствия срок засчитали 1 к 2 и получилось, что 2 с лишним года преступник - «отсидел» во время годичного следствия.
В этот день смело можно браться за творческие дела, отправляться в поездки, заводить новые знакомства. Это день, в который возможно все – вдохновение просто-таки будет витать в воздухе.
День будет облачным, ночной мелкий снег к утру может усилиться, но к обеду снова утихнет. Порывы ветра до 15-24 м/с. На дорогах гололедица.
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