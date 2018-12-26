За незаконную сделку в Харькове судили уроженца Германии

Мужчина через интернет продал жителю Испании радиоактивный хронометр
Опасный груз в Киеве обнаружил инспектор Государственной экологической инспекции
Об этом говорится в приговоре Московского районного суда от 20 декабря, передает Depo.Харкив.
По данным суда, обвиняемый - гражданин Украины, уроженец Германии.
22 июля 2017 человек в 355 гривен приобрел через интернет авиационные часы-хронометр «АЧХ».
При этом он понимал, что указанный часы являются источником ионизирующего излучения.
Прибор человек получил по почте и незаконно хранил дома до начала октября. После этого он решил продать часы на европейском интернет-аукционе.
По результатам торгов прибор был продан гражданину Испании за 85 евро.
3 октября нарушитель отправил часы «Укрпочтой».
Однако во время проверки почтовой корреспонденции инспектор Государственной экологической инспекции в Киеве обнаружил пакет, радиационный фон которого составлял 11,2 мкЗв / ч. Во время досудебного расследования между прокурором и обвиняемым было заключено соглашение о признании виновности.
Суд соглашение утвердил и признал мужчину виновным в совершении преступлений по ч.1 ст.265 УК Украины и ч.1 ст.333 УК Украины.
Ему назначено согласованное наказание - штраф в размере 3,4 тыс. грн лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Авиационный часы суд постановил уничтожить.
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