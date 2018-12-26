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26.12.2018  19:15   

Жовтневый суд Харькова за экспертизу взыскал с автовора в разы больше стоимости украденного

Выкрав из салона авто Powerbank и 69 грн уроженец жаркого юга обеспечил себе срок и компенсацию средств экспертизы, а нумизматов - купюрами с уникальными номерами и криминальной историей.

Во дворе многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г.. Харьков, ул. Тимирязева, 42, уроженец Узбекистана заметил на дороге припаркованный автомобиль «Opel Zafira A». Не подозревая, что может быть замечен, автовор разбил окно и выкрал сумку, в которой оказалось 69 грн. наличными и «Powerbank ASPIRING LIGHT 8».

Своими действиями обвиняемый «заработал» 2 года условного срока и необходимость компенсировать суду 300 грн за проведение экспертизы.

Так как владелец покуроченного (по оценке суда почти на 1 000 грн) Опеля на суд не явился, поэтому ему только вернут украденную сумку, кошелек, и 3 купюры по 20 грн, одну пятигривневую и 4 одногривневые купюры, номера которых детально указаны в судебном постановлении.

Учитывая переход Украины на металлические гривны, купюры с подобноы2 «судебной» историей могут иметь значительную ценноусть у нумизматов, что должно утешить автовледельца.

Источник:   Единый государственный реестр судебных решений
 Тэги:  криминал, крахи, харьков, авто, экспертиза, нумизмат
 
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