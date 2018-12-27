Тройное ДТП на Окружной: столкнулись грузовики с мясом

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 27 декабря Даже в самых обычных делах фантазии будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни. Именно поэтому день не подходит для дел, требующих точности и конкретики.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 27 декабря День будет облачным, ночной мелкий снег к утру может усилиться, но к обеду снова утихнет. Порывы ветра до 15-24 м/с. На дорогах гололедица.