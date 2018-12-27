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27.12.2018  08:45   

Тройное ДТП на Окружной: столкнулись грузовики с мясом

Авария произошла около половины десятого вечера 26 декабря на Окружная дороге.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, участниками ДТП стали три автомобиля марки «Газель».

Пострадавшего водителя одного из грузовиков госпитализировалы бригада скорой мeдичнои помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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