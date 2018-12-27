Тройное ДТП на Окружной: столкнулись грузовики с мясом

Авария произошла около половины десятого вечера 26 декабря на Окружная дороге.
Как сообщили в патрульной полиции, участниками ДТП стали три автомобиля марки «Газель».
Пострадавшего водителя одного из грузовиков госпитализировалы бригада скорой мeдичнои помощи.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-опeративная группа.
Даже в самых обычных делах фантазии будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни. Именно поэтому день не подходит для дел, требующих точности и конкретики.
День будет облачным, ночной мелкий снег к утру может усилиться, но к обеду снова утихнет. Порывы ветра до 15-24 м/с. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня отмечается Филимонов день.
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