27.12.2018 11:22
Спасатели выручили из беды скорую помощь
МЧСники спасли в снегопад медиков, везших больного, хлебовоз и грузовик.
kh.vgorode.ua
Как сообщает ГУ ГСЧС, за минувшие сутки спасатели 3 раза привлекались для оказания помощи водителям автомобилей, которые попали в снежные заносы.
Так в селе Западное Двуречанского района водитель хлебовоза на базе ГАЗ-53 не мог самостоятельно выехать из сугроба и попросил помощи спасателей.
Также без их помощи второй день подряд водитель грузовика МАN не в состоянии преодолеть скользкие участки дороги в поселке Коломак.
А в городе Южный Харьковского района карета скорой помощи, направляясь с больным в больницу, застряла на подъеме.
Спасатели с автомобилем повышенной проходимости вытащили это авто на тот участок дороги, откуда оно смогло дальше двигаться самостоятельно.
По прогнозам Харьковского Гидрометцентра, 27 декабря по области ночью ожидается снег, днем небольшой снег, слабая метель, на дорогах гололедица, ветер северо-западный 7 - 12 м / с, по Харькову и местами по области порывы ветра 15 - 20 м / с, температура воздуха: ночью 2 - 7 ° мороза, днем 0 - 5 ° мороза.
Такие погодные условия могут привести частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах, а также осложнять работу органов коммунального хозяйства.