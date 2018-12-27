27.12.2018 11:22

Спасатели выручили из беды скорую помощь

МЧСники спасли в снегопад медиков, везших больного, хлебовоз и грузовик.



kh.vgorode.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, за минувшие сутки спасатели 3 раза привлекались для оказания помощи водителям автомобилей, которые попали в снежные заносы.

Так в селе Западное Двуречанского района водитель хлебовоза на базе ГАЗ-53 не мог самостоятельно выехать из сугроба и попросил помощи спасателей.

Также без их помощи второй день подряд водитель грузовика МАN не в состоянии преодолеть скользкие участки дороги в поселке Коломак.

А в городе Южный Харьковского района карета скорой помощи, направляясь с больным в больницу, застряла на подъеме.

Спасатели с автомобилем повышенной проходимости вытащили это авто на тот участок дороги, откуда оно смогло дальше двигаться самостоятельно.

По прогнозам Харьковского Гидрометцентра, 27 декабря по области ночью ожидается снег, днем ​​небольшой снег, слабая метель, на дорогах гололедица, ветер северо-западный 7 - 12 м / с, по Харькову и местами по области порывы ветра 15 - 20 м / с, температура воздуха: ночью 2 - 7 ° мороза, днем ​​0 - 5 ° мороза.

Такие погодные условия могут привести частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах, а также осложнять работу органов коммунального хозяйства.