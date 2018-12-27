27.12.2018 12:30

Месть ревнивой рецидивистки: мужчина чуть не оказался в тюрьме за кражу, которой он не совершал

Женщина получила срок за лжесвидетельство.



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Как сообщает Прокуратура, приговором Змиевского районного суда местная жительница признана виновной в ложном сообщении о совершении преступления и даче заведомо ложных показаний в ходе досудебного расследования (ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 УК Украины).

Как рассказала заместитель руководителя Чугуевского местной прокуратуры Оксана Черкашина, 35-летнюю женщину приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы.

В июле этого года ранее неоднократно судимая злоумышленница обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина указала на возможного вора и заявила, что у нее пропали деньги и некоторая техника. Правоохранители предупредили заявителя об уголовной ответственности за ложные показания, после чего она, не колеблясь, подписала протокол допроса.

Однако, как выяснило следствие, историю о краже женщина придумала. Таким образом она хотела отомстить своему любовнику. Во время совместного застолья осуждена приревновала мужа к другой. Чтобы «наказать» изменника злоумышленница решила обвинить его в преступлении.

Свою вину в содеянном женщина признала.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование