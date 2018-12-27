27.12.2018 13:21

Женский конфликт разгорелся в одном из супермаркетов (ФОТО, ВИДЕО)

В соцсетях - сообщение и видео драки слишком эмоциональных женщин.



//facebook.com/typicalsaltovka

В Фейсбук появилось сообщение о конфликте в супермаркете.

Мать и дочь устроили драку с девушкой, с которой они случайно столкнулись.