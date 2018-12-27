Женский конфликт разгорелся в одном из супермаркетов (ФОТО, ВИДЕО)

В соцсетях - сообщение и видео драки слишком эмоциональных женщин.
В Фейсбук появилось сообщение о конфликте в супермаркете.
Мать и дочь устроили драку с девушкой, с которой они случайно столкнулись.
Даже в самых обычных делах фантазии будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни. Именно поэтому день не подходит для дел, требующих точности и конкретики.
День будет облачным, ночной мелкий снег к утру может усилиться, но к обеду снова утихнет. Порывы ветра до 15-24 м/с. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня отмечается Филимонов день.
влажн.:
давл.:
ветер: