Главная Новости Криминал и происшествия Женский конфликт разгорелся в одном из супермаркетов (ФОТО, ВИДЕО)
27.12.2018  13:21   

Женский конфликт разгорелся в одном из супермаркетов (ФОТО, ВИДЕО)

В соцсетях - сообщение и видео драки слишком эмоциональных женщин.


//facebook.com/typicalsaltovka

В Фейсбук появилось сообщение о конфликте в супермаркете.

Мать и дочь устроили драку с девушкой, с которой они случайно столкнулись. 

Тэги:  конфликт, харьков, супермаркет
 
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