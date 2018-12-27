27.12.2018 14:17

Банда псевдогазовщиков ограбила пенсионерку на 170 тысяч (ФОТО)

Харьковские копы оперативно задержали разбойников.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщили в ГУ Нацполиции о событии в районную полицию 26 декабря сообщила 78-летняя жительница города Лозовая.

Работники Лозовского отдела полиции за несколько часов установили личности злоумышленников и задержали их. Ими оказались 27-летний житель Донецкой области, 45-летняя жительница Одессы и 32-летняя жительница Харьковского района.

Как было установлено в ходе предварительного расследования, злоумышленники попали в домовладение заявительницы, представившись работниками аварийной газовой службы. Неожиданно мужчина схватил пожилую женщину и держал ее, пока две его сообщницы обыскивали дом. Правонарушители завладели деньгами пенсионерки в сумме 172 000 гривен и скрылись с места происшествия.

Вещественные доказательства изъяты.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находятся в изоляторе временного содержания.