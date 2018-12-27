27.12.2018 15:19

Более 2 тысяч полицейских будут обеспечивать порядок на Новый год (ВИДЕО)

В праздничную ночь на территории области планируется проведение 30 массовых мероприятий, в которых примут участие около 88 000 граждан.



//dozor.kharkov.ua

Охрану порядка в местах проведения новогодних мероприятий будут обеспечивать 1300 сотрудников полиции и 200 военнослужащих Нацгвардии.

Особое внимание будет уделено обеспечению охраны порядка во время проведения мероприятий в центральной части города.

По словам начальника Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Сергея Бирбасова, с 31 декабря на 1 января пройдет развлекательная программа на площади Свободы.

Участие в мероприятии примут к 35000 граждан, публичный порядок будут обеспечивать 300 полицейских. В развлекательных мероприятиях в парке культуры имени М. Горького, планируется к 15 000 участников. Публичную безопасность граждан будут охранять 80 сотрудников полиции.

Всего для обеспечения безопасности граждан в Новогоднюю ночь на улицах города Харькова и населенных пунктах области, в харьковском метрополитене, на железнодорожных станциях и в других общественных местах будет задействовано около 2300 сотрудников полиции, военнослужащих Нацгвардии и курсантов высших учебных заведений.

Полицейские обращаются к жителям города Харькова и гостей не нарушать правопорядок во время праздничных дней.