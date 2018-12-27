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27.12.2018  15:19   

Более 2 тысяч полицейских будут обеспечивать порядок на Новый год (ВИДЕО)

В праздничную ночь на территории области планируется проведение 30 массовых мероприятий, в которых примут участие около 88 000 граждан.


//dozor.kharkov.ua
Охрану порядка в местах проведения новогодних мероприятий будут обеспечивать 1300 сотрудников полиции и 200 военнослужащих Нацгвардии.
 
Особое внимание будет уделено обеспечению охраны порядка во время проведения мероприятий в центральной части города.
 
По словам начальника Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Сергея Бирбасова, с 31 декабря на 1 января пройдет развлекательная программа на площади Свободы.
 
Участие в мероприятии примут к 35000 граждан, публичный порядок будут обеспечивать 300 полицейских. В развлекательных мероприятиях в парке культуры имени М. Горького, планируется к 15 000 участников. Публичную безопасность граждан будут охранять 80 сотрудников полиции.
 
Всего для обеспечения безопасности граждан в Новогоднюю ночь на улицах города Харькова и населенных пунктах области, в харьковском метрополитене, на железнодорожных станциях и в других общественных местах будет задействовано около 2300 сотрудников полиции, военнослужащих Нацгвардии и курсантов высших учебных заведений.
 
Полицейские обращаются к жителям города Харькова и гостей не нарушать правопорядок во время праздничных дней.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  полиция, новый год, харьков
 
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