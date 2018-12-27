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27.12.2018  17:59   

Из квартиры харьковчанина неизвестные вынесли полтора миллиона

По данным следствия злоумышленники проникли в жилье путем подбора ключа


// facebook

Из квартиры харьковчанина неизвестные вынесли $55 тысяч. Об этом  NewsRoom  сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вчера, 26 декабря, на проспекте Науки, 31-а. По словам заявителя, в период между 11:30 и 17:30 в его квартиру, расположенную на третьем этаже пятиэтажного дома, проникли неизвестные и вынесли оттуда $55 тысяч. В ходе осмотра места происшествия правоохранители установили, что злоумышленники открыли дверь путем подбора ключа. Следователи возбудили уголовное производство по статье 185 УК Украины («кража»). В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Источник:   newsroom
 Тэги:  криминал, харьков, взлом, следствие миллион
 
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