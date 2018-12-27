27.12.2018 18:20

Внимание, разыскивается малолетняя Мария Лещенко

Полиция просит помощи в розыске 8-летней девочки.



://hk.npu.gov.ua

Сотрудники Московского отдела полиции устанавливают местонахождение Марии Лещенко 2010 года рождения, 27 декабря ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост около 140 см, худощавого телосложения, волосы светлые.

Была одета в куртку сиреневого цвета, черные брюки, сапоги с розовыми вставками, серую шапку.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить в Московский отдела полиции по телефонам: (057) 738-30-24, 102 или другим доступным способом.