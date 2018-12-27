Внимание, разыскивается малолетняя Мария Лещенко

Полиция просит помощи в розыске 8-летней девочки.
Сотрудники Московского отдела полиции устанавливают местонахождение Марии Лещенко 2010 года рождения, 27 декабря ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: рост около 140 см, худощавого телосложения, волосы светлые.
Была одета в куртку сиреневого цвета, черные брюки, сапоги с розовыми вставками, серую шапку.
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить в Московский отдела полиции по телефонам: (057) 738-30-24, 102 или другим доступным способом.
Даже в самых обычных делах фантазии будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни. Именно поэтому день не подходит для дел, требующих точности и конкретики.
В пятницу ощутимо похолодает. После полудня начнется снег, который будет идти до ночи. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня отмечается Филимонов день.
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