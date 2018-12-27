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27.12.2018  19:41   

Стрельба в горсовете: дело закрыли

Уголовное производство, открытое после стрельбы в Харьковском горсовете в августе 2018 года, прекращено.


// sq.com.ua

Об этом  сообщил «МедиаПорт» со ссылкой на следственное управление Главного управления Нацполиции в Харьковской области. Дело закрыто в связи со смертью подозреваемого.

Использовалось ли в других преступлениях оружие, найденное при обыске дома у подозреваемого, полиция ещё проверяет.

Справка: Перестрелка в Харьковском горсовете произошла ночью 20 августа. Мужчина открыл огонь по охранникам горсовета, а затем по полицейским, прибывшим на вызов. В результате погиб 29-летний патрульный, один из охранников мэрии получил тяжёлое ранение.

Нападавшего, 47-летнего харьковчанина, застрелила полиция. По данным следствия, перед стрельбой в горсовете подозреваемый убил свою жену.

 

Источник:   SQ
 Тэги:  криминал, стрельба, горсовет, харьков, пистолет
 
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