Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на Масельского: Lanos совершил странный кульбит
28.12.2018  09:57   

ДТП на Масельского: Lanos совершил странный кульбит

Водитель отказался от оформления ДТП.


// Facebook

Об аварии, которая произошла около пяти часов вечера 27 декабря на Московском проспекте, 271 патрульным сообщил очевидец.

Автомобиль слетел с проезжей части в кювет. В результате происшествия никто не пострадал.

На место аварии выезжали патрульные, но водитель автомобиля отказался от оформления ДТП.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.12 Криминал и происшествия Тройное ДТП на Окружной: столкнулись грузовики с мясом 26.12 Криминал и происшествия ДТП: неуступчивый француз столкнулся с итальянцем (ФОТО) 26.12 Криминал и происшествия На Клочковской столкнулись микроавтобус и иномарка
 
 

Видео

Геннадий Кернес дал оценку медреформе, которая внедряется в Украине
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 