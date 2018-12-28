ДТП на Масельского: Lanos совершил странный кульбит

Водитель отказался от оформления ДТП.
Об аварии, которая произошла около пяти часов вечера 27 декабря на Московском проспекте, 271 патрульным сообщил очевидец.
Автомобиль слетел с проезжей части в кювет. В результате происшествия никто не пострадал.
На место аварии выезжали патрульные, но водитель автомобиля отказался от оформления ДТП.
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. И помните – в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать.
В пятницу ощутимо похолодает. После полудня начнется снег, который будет идти до ночи. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается праздник важнейшего и искусств: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
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