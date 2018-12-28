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28.12.2018  10:38   

В спальном районе Салтовки сгорел автомобиль (ФОТО)

Днем 27 декабря пожарные тушили горящий автомобиль ВАЗ 2110 во дворе жилой многоэтажки на ул. Светлой, 29.


// ГСЧС

О пожаре спасателям сообщили около четырех часов дня. На тушение выезжало оперативное отделение 22-й пожарной части.

По прибытию пожарные сразу приступили к тушению транспортного средства с помощью воздушно-механической пены. Легковушка была полностью охвачена огнем. Площадь пожара составляла 6 кв.м.

В течение получаса огонь локализовали, на полную ликвидацию пожара понадобилось сорок минут.

Пострадавших в результате происшествия нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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