В спальном районе Салтовки сгорел автомобиль (ФОТО)

Днем 27 декабря пожарные тушили горящий автомобиль ВАЗ 2110 во дворе жилой многоэтажки на ул. Светлой, 29.
О пожаре спасателям сообщили около четырех часов дня. На тушение выезжало оперативное отделение 22-й пожарной части.
По прибытию пожарные сразу приступили к тушению транспортного средства с помощью воздушно-механической пены. Легковушка была полностью охвачена огнем. Площадь пожара составляла 6 кв.м.
В течение получаса огонь локализовали, на полную ликвидацию пожара понадобилось сорок минут.
Пострадавших в результате происшествия нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. И помните – в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать.
В пятницу ощутимо похолодает. После полудня начнется снег, который будет идти до ночи. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается праздник важнейшего и искусств: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
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