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28.12.2018  11:02   

На Салтовке сбили пешехода (ВИДЕО)

Авария произошла около девяти часов утра 28 декабря.


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Как сообщили в патрульной полиции, на улице Гвардейцев Широнинцев, 41 водитель автомобиля ВАЗ 21063 совершил наезд на пешехода.

Потeрпевшую госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-опeративна группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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