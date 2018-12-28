Главная Новости Криминал и происшествия В Качановскую колонию нагрянули прокуроры (ФОТО)
28.12.2018  11:18   

В Качановскую колонию нагрянули прокуроры (ФОТО)

Тюрьму посетили прокурор Харьковской области Юрий Данильченко и его заместитель Олег Мельник.


facebook.com
Как сообщает Криминально-исполнителная служба, 27 декабря 2018 Качановскую колонию № 54 посетили прокурор Харьковской области Юрий Данильченко и заместитель прокурора области Олег Мельник.
 
 Вместе с начальником Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции полковником внутренней службы Георгием Романовым, в сопровождении начальника учреждения полковника внутренней службы Андрей Явтушенко, гости осмотрели территорию колонии, посетили магазин для осужденных, медицинскую часть, банно-прачечный комбинат.
 
Также Юрий Данильченко провел личный прием осужденных.
 
На все поставленные вопросы прокурор предоставил основательные и содержательные ответы, разъяснил отдельные положения законодательства.
 
 
 
Тэги:  тюрьма, прокурор, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.12 Криминал и происшествия Женщина в пьяном угаре разобралась с мужем (ФОТО) 14.12 Криминал и происшествия Пожизненные осужденные сразились в шахматы (ФОТО) 04.12 Образование Сотрудники харьковской колонии приходили звать к себе в коллеги школьников (ФОТО)
 
 

Видео

Геннадий Кернес дал оценку медреформе, которая внедряется в Украине
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 