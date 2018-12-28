28.12.2018 13:27

Деньги за аренду земли пришлось возвращать через суд

Прокуратура через суд обязала владельцев недвижимости уплатить средства за пользование землей в Харькове.



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Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Александр Лесенко, речь идет о участке под нежилым зданием в Индустриальном районе города.



Помещения в здании принадлежат трем разным гражданам, но ни один из них до сих пор не оформил права аренды на землю под недвижимостью. За два года незаконного пользования участком городской бюджет недополучил почти 200 тыс. грн.



С целью взыскания задолженности прокуратура обратилась в суд. Орджоникидзевский районный суд. Харькова отказал в удовлетворении иска. Однако благодаря последовательной и принципиальной позиции прокурора апелляционная инстанция отменила предыдущее судебное решение и обязал нарушителей уплатить в бюджет долги средства.

Харьковский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и обязал трех граждан оплатить средства за пользование землей под недвижимостью.



Сейчас постановление суда вступило в силу, ход ее выполнения находится на контроле прокуратуры.