28.12.2018 11:43

Дверь нараспашку, 8-летний ребенок пропал: копы и жители отыскали малышку, ушедшую гулять без мобилки

Как забытый телефон прибавляет седых волос родителям, полицейским и неравнодушным людям.



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Как сообщило ГУ Нацполиции, 27 декабря около 16:00 в Московский отдел обратилась жительница района.

Женщина сообщила о том, что когда она вернулась домой, то обнаружила открытую входную дверь квартиры и отсутствие своей 8-летней дочери.

На поиски ребенка был ориентирован личный состав патрульной полиции, работники районной полиции и общественность.

В течение нескольких часов патрульные совместно с инспекторами ювенальной превенции Московского отдела полиции установили местонахождение девочки и вернули ее домой.

Как оказалось, она захотела погулять, а мобильный телефон забыла дома.

С родителями и девочкой полицейские провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в дальнейшем.