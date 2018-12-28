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28.12.2018  11:43   

Дверь нараспашку, 8-летний ребенок пропал: копы и жители отыскали малышку, ушедшую гулять без мобилки

Как забытый телефон прибавляет седых волос родителям, полицейским и неравнодушным людям.


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Как сообщило ГУ Нацполиции, 27 декабря около 16:00 в Московский отдел обратилась жительница района.
 
Женщина сообщила о том, что когда она вернулась домой, то обнаружила открытую входную дверь квартиры и отсутствие своей 8-летней дочери.
 
На поиски ребенка был ориентирован личный состав патрульной полиции, работники районной полиции и общественность.
 
В течение нескольких часов патрульные совместно с инспекторами ювенальной превенции Московского отдела полиции установили местонахождение девочки и вернули ее домой.
 
Как оказалось, она захотела погулять, а мобильный телефон забыла дома.
 
С родителями и девочкой полицейские провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в дальнейшем.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал ребенок, найден ребенок, харьков
 
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