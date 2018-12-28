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28.12.2018  13:15   

ДТП на Салтовке: забывший о дистанции водитель поцеловал в филейную часть два авто (ФОТО)

Авария произошла при красном свете светофора.


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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 28.12.2018 года, около 7:00, на ул.  Академика Павлова, 132 произошло ДТП без пострадавших.
 
По предварительной информации водитель автомобиля Daewoo не учел дорожной обстановки, не придерживался безопасной бокового интервала и совершил наезд на автомобили Citroen и Hyundai Tucson, которые остановились впереди на красный сигнал светофора.
 
 В результате ДТП никто не пострадал.
 
 На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ст.  124 КУпАП. Собранный материал будет передано в суд.
Тэги:  дтп, салтовка, харьков
 
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