28.12.2018 13:15

ДТП на Салтовке: забывший о дистанции водитель поцеловал в филейную часть два авто (ФОТО)

Авария произошла при красном свете светофора.



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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 28.12.2018 года, около 7:00, на ул. Академика Павлова, 132 произошло ДТП без пострадавших.

По предварительной информации водитель автомобиля Daewoo не учел дорожной обстановки, не придерживался безопасной бокового интервала и совершил наезд на автомобили Citroen и Hyundai Tucson, которые остановились впереди на красный сигнал светофора.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал будет передано в суд.